Real Madrid moet in extremis de transfermarkt op voor vervanger Thibaut Courtois: deze namen worden genoemd

De zware knieblessure van Thibaut Courtois zorgt voor een kleine paniekaanval bij Real Madrid. Zes maanden rekenen op tweede doelman Andriy Lunin is geen optie en dus circuleren er al namen van potentiële vervangers.

De intussen 31-jarige Courtois liep op training een gescheurde voorste kruisband in zijn linkerknie op. Volgens Spaanse media, onder meer radiostation Cadena Cope, zou de Limburger in tranen van het veld gegaan zijn. Enkele uren later volgde het medisch bulletin van De Koninklijke, waarin de zware blessure bevestigd werd. Dergelijke kwetsuren zorgen vaak voor een inactiviteit van vijf à zes maanden.

Een stevige streep door de rekening van Real, dat zaterdag aan het seizoen begint met een verplaatsing naar Athletic Bilbao. In de Spaanse pers doken meteen enkele namen op van doelmannen die Real zou kunnen binnenhalen tot Courtois opnieuw fit is.

De opvallendste is die van David De Gea. De Spanjaard is een vrije speler sinds zijn vertrek bij Manchester United en dus gratis op te pikken. Enkele jaren geleden leek de Spanjaard op weg naar Real, maar kwam een noodzakelijk fax te laat toe in Madrid. Ook Alex Meret (Napoli), Bono (Sevilla), Kepa (Chelsea) en ex-doelman Keylor Navas (PSG) worden genoemd.