Mathieu van der Poel blijkt zot van drankje dat “illegaal in België” is: “Ik ga dit in mijn drinkbus doen tijdens WK mountainbike”

Van der Poel vond tussen de verkenningen van het spectaculaire MTB-parcours in Schotland tijd voor een wandeling met Matt Stephens van Zwift. Na een terugblik op zijn triomf van afgelopen weekend stelt de Nederlander dat hij de cross-country zonder druk aanvat.

“Om eerlijk te zijn heb ik nul tot geen verwachtingen voor het WK mountainbike”, klinkt het op een brugje. “Ik heb in La Plagne besloten om het te proberen, maar voor mij telde alleen de wegwedstrijd. Ik ben nooit echt bezig geweest met het mountainbiken. Ik zal wel zien hoe het gaat. Als het goed loopt, is dat leuk. Als het niet goed loopt, dan is dat niet eens een teleurstelling. Ik heb al even niet meer op een mountainbike gezeten, dus het is meer van: ik heb een kans en als het geluk aan mijn zijde staat, kan ik me plaatsen voor de Olympische Spelen. Dat is vooral waarom we beslisten om het te doen. Ik was hier toch nog na de wegwedstrijd en Schotland met dit weer is zeker geen straf. En ik voel me enorm rustig, mijn grootste doel van het jaar heb ik gehaald. Al heb ik wel gevoeld dat ik de MTB gemist heb.”

De interviewer van dienst sloot het gesprek af met enkele cadeautjes. Van der Poel was bijzonder blij met een editie van The Daily Record. Die pakte uit met een interview met het Schotse koppel waar de Nederlander een grote boodschap ging doen tijdens de neutralisatie van het WK door een protestactie. ‘Thank Poo Very Much’ kopte de krant.

“Dit heb ik zien passeren”, lacht Van der Poel. “Mag ik die houden? Dat is leuk, deze ga ik bijhouden. Het was ook een super mooi huis, dat ze aan het renoveren waren. Het zag er echt knap uit, dus misschien was ik wel de eerste die gebruikt heeft gemaakt van dat toilet. Ik hou ook wel van die foto (van de man des huizes en zijn wc, red.). Als je wat inzoomt, kan je je afvragen wat er in godsnaam aan de hand is met Davie en z’n toilet (lacht).”

Dan is het aan… eten. Van der Poel slaat een typisch Schots chocolaatje achterover. “Dit is lekker”, smult hij. Daarna volgt nog een reep die hij al op z’n hotelkamer had gezien en volgens hem goeie koekjes. En dan krijgt hij Irn-Bru voorgeschoteld (video hieronder vanaf 11:31), volgens Stephens “illegaal in België” (wat niet zo is, maar het is nauwelijks verkrijgbaar). Het staat bekend als “het andere nationale drankje van Schotland” naast whisky. In het land is het al een eeuw de best verkochte softdrink en dus een zware concurrent voor onder andere Coca-Cola.

“Dat heb ik al willen proberen sinds ik hier aangekomen ben”, lacht Van der Poel. “Ik heb de kans nog niet gekregen dus… Dit is zéér lekker. Ik ga dit zaterdag in mijn fles doen, denk ik!

Ook zakelijk succes voor Van der Poel

4GOLD, het technologiebedrijf opgericht door o.a. wereldkampioen wielrennen Mathieu van der Poel en gespecialiseerd in DNA-gebaseerde gezondheids- en prestatieoptimalisatie, heeft zopas een succesvolle kapitaalronde voltooid, waarbij in totaal 1,3 miljoen euro werd opgehaald. De kapitaalronde werd geleid door een combinatie van externe investeerders en interne aandeelhouders, die geloven in het internationale groeipotentieel van 4GOLD.

De externe investeerders die een cruciale rol hebben gespeeld in deze kapitaalronde zijn Bart Claes - serieondernemer van o.a. Cashforce - en Els De Ceuster. Beide investeerders delen de visie van 4GOLD en zullen een waardevolle ondersteuning bieden voor de verdere groei van het bedrijf.

“Wat 4GOLD als technologiebedrijf met beperkte middelen tot dusver heeft bereikt, is werkelijk fascinerend” zegt Els De Ceuster. De succesvolle kapitaalronde had de volledige steun van alle interne aandeelhouders. Met een duidelijke visie en toekomstplan streeft 4GOLD ernaar om de komende jaren sterk te groeien binnen Europa en zo snel mogelijk een omzet van meer dan 10 miljoen euro te genereren.

Het bedrijf werkt momenteel samen met professionele teams zoals Alpecin-Deceuninck en Royal Antwerp FC. Bovendien heeft 4GOLD de prestaties van verschillende ’s werelds beste atleten kunnen verbeteren door gebruik te maken van gepersonaliseerde DNA inzichten en supplementen.