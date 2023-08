Fileweekend lijkt donderdag al begonnen: aanschuiven richting kust en Pairi Daiza

Het is nog maar donderdag én toch is het vandaag al erg druk op de wegen naar de kust. Vooral op de E40 was het deze voormiddag al lang aanschuiven.

Voor zij die maandag de brug maken, duurt komend weekend extra lang. Tel dat bij de mooie weersvoorspellingen en je hebt de ideale gelegenheid om er enkele daagjes tussenuit te trekken, richting de kust bijvoorbeeld. Dat veel mensen zo redeneren hoeft niet te verbazen, maar dat zorgt uiteraard wel voor drukte op de Vlaamse wegen.

Drukte die donderdag al begon. Door een ongeval in Beernem, was het deze voormiddag en middag al erg lang aanschuiven op de E40. Tussen Aalst en Beernem moest je anderhalf uur filerijden. Ondertussen is de weg weer volledig vrij gemaakt, maar je houdt er toch nog steeds best rekening met extra vertraging. Ook op de E34 van Knokke naar Antwerpen staan er files.

En mensen lijken niet alleen naar de kust te rijden, ook Pairi Daiza lijkt een populaire bestemming. Wachttijden richting Brugelette liepen vanochtend op tot een uur.