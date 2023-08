Politie Carma arresteert Roemeense winkeldieven na feiten in Dilsen, Bocholt en Bree

De politie Carma heeft maandagavond twee Roemeense mannen gearresteerd die verdacht worden van drie winkeldiefstallen. In Dilsen en Bree mislukten hun diefstalpogingen, in Bocholt konden ze voor 1.300 euro aan goederen stelen. De mannen zitten in de cel.

Nadat de verdachten maandagavond een diefstal probeerden te plegen op een supermarkt aan de Europalaan in Dilsen, werd hun voertuig geseind. Later op de avond kruiste een patrouille van de politie Carma het voertuig in kwestie in de Genitsstraat in Meeuwen. Even verderop, op de Gruitroderbaan, besloten de agenten de verdachten te onderschepen. Het ging om twee mannen van 29 en 37 jaar uit Roemenië.

Na een controle kon de politie de mannen ook linken aan een winkeldiefstal van eind juli in een supermarkt op de Kaulillerweg in Bocholt. Daar werd toen voor ongeveer 1.300 euro aan goederen gestolen. De verdachten bleken ook in aanmerking te komen voor een poging tot winkeldiefstal in Bree. Woensdag werden ze voorgeleid bij de Tongerse onderzoeksrechter. Die besloot hen aan te houden, waarna ze naar de gevangenis werden gebracht. De politie Carma voert verder onderzoek.