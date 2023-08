Johannes Verschaeve moet shows annuleren door gezondheidsproblemen

De singer-songwriter noemt zichzelf een huilende crooner met korte broek, en liet weten veel zin te hebben in de komende shows. Maar op Instagram moest hij een andere boodschap brengen. “Ik moet jammer genoeg deze zomershows annuleren door gezondheidsproblemen”, schrijft hij. “Ik neem even een maandje pauze om daarna helemaal paraat te zijn voor de shows in het najaar. Hopelijk zie ik je daar.” Het gaat op vijf shows die hij moet schrappen, de laatste De Zomer van Baarle op 2 september.

Verschaeve was tot 2019 de frontman van de rockgroep The Van Jets, waar hij onder meer samen met zijn broer Michael deel van uitmaakte. Ze wonnen in 2004 de Rockrally van Humo, en stonden onder meer op Pukkelpop en Rock Werchter. Na vijftien jaar en vijf albums ging de stekker eruit. Met zijn soloproject sloeg Verschaeve een andere weg in, die van de Nederlandstalige muziek. Zijn eerste soloalbum Johannes is zijn naam kwam dit jaar uit.