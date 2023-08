Chef Terry Eleutheriadis verklapt het recept voor de beste souvlaki: “Dat geeft er een speciale toets aan”

Als het gaat om de benaming souvlaki dan hebben de Grieken het niet al te ver gezocht. “Eigenlijk is dat niet meer dan het Griekse woord voor spiesje”, zegt Terry Eleutheriadis van het Griekse restaurant El Greco in Genk. “Daarop worden dan gekruide of gemarineerde blokjes varkensvlees gestoken, die dan weer gebakken worden op een barbecue. En voilà, je hebt een souvlaki.”

Ja, u leest het goed: we hebben het over varkensvlees. “Het klopt dat de eerste souvlaki in Athene, dat was rond 1924, gemaakt werd met lamsvlees. Het was een Armeniër die ze verkocht als Grieks streetfood. Om de een of andere reden wordt de Griekse keuken ook altijd geassocieerd met lamsvlees en knoflook, dat is eigenlijk onterecht. In Griekenland heeft varkensvlees een veel groter aandeel dan lamsvlees. Een traditionele souvlaki zal altijd met varkensvlees gemaakt worden.”

Of zoals ze zeggen in de streek van Athene kalamaki. “De letterlijke vertaling daarvan is rietje of een stokje gemaakt van bamboe. In de streek rond Athene noemen ze de souvlaki ook de kalamaki. Het wordt gewoon geassocieerd met het stokje waarop het vlees zit.”

De tips van Terry Eleutheriadis voor als je zelf aan de slag gaat:

Vlees

Varkensvlees is een ruim begrip: voor souvlaki kies je voor het halsstuk of spiering. “Dat is het meest smakelijke, maar als je dat niet kan vinden, kun je ook buikspek gebruiken.” Wie geen varkensvlees eet, kan overschakelen op lamsvlees. “Je hoeft hiervoor je kruiding niet aan te passen, alleen hoef je bij lamsvlees geen alcoholazijn te gebruiken om het vlees malser te maken. Die mag je dus gewoon weglaten.”

Kruiding

Peper, zout en komijn. “Dat laatste geeft een speciale toets aan het eten. Heb je dat niet in huis dan kan je ook aan de slag met een potje barbecuekruiden of je kan een kant-en-klare mix van souvlakikruiden kopen in de supermarkt.

Rusten

Laat het vlees een nachtje rusten, toch als het gaat om varkensvlees. “Na het kruiden laat je het vlees samen met alcoholazijn een nachtje trekken. Dat zorgt ervoor dat vlees knapperig wordt en tegelijk toch zacht en mals blijft. De smaak trekt ook veel gemakkelijker in het vlees.”

Bamboe

“Leg de bamboespiesjes tot de helft, langs de puntige kant, in lauw water. Dit om te voorkomen dat ze gaan splijten als je er het vlees gaat opsteken.”

Sauzen

Grieken zijn niet al te dol op sauzen. “Vaak wordt de souvlaki gegeten met veel zoete ui en worden ze tijdens het bakken geblust met citroen. Die twee samen zorgt voor een sappige combinatie waardoor saus eigenlijk overbodig wordt.” Is er toch een saus aanwezig, dan is de kans groot dat het tzatziki of gewone yoghurt is. “In het noorden krijg je vaak tomatenketchup en mosterd bij je souvlaki. Niet de scherpe mosterd die we in België kennen, maar een zoetere variant.”

(Lees verder onder de foto)

Zo maak je het

Ingrediënten

1 kg varkensvlees

2 el komijnpoeder

1 el zout

1 el zwarte peper

100 ml olijf- of maïsolie

100 ml alcoholazijn (witte azijn, geen wijnazijn)

1 el rode zoete paprikapoeder

verse fijngehakte of droge oregano

100 ml citroensap

2 rode ajuinen

10 a 15 bamboespiesjes van +/- 18 centimeter

Bereiding

Snij het vlees in blokjes van ongeveer 2,5 x 2,5 cm . Marineren in olie, alcoholazijn, komijn, het paprikapoeder, peper en zout. Belangrijk is dat het vlees gemasseerd wordt in de marinade: kneed het vlees een halve tot 1 minuut goed met de handen zodat het malser wordt. Steek daarna het vlees op de spiesjes, ongeveer 80 gram per stuk. Zorg ervoor dat het vlees mooi recht en in het midden op de spies gestoken wordt zodat het vlees vlak op de barbecuerooster ligt.

Leg je souvlaki’s in met vershoudfolie afgedekte schaal in de koelkast voor ongeveer 12 uur zodat de smaak erin kan trekken.

De volgende dag bak je de spiesjes gedurende 1 tot 2 minuten aan elke zijde, alle vier de kanten dus. Als ze gebakken zijn, blus je ze rijkelijk met citroensap. Besprenkel met oregano en strooi er fijngesneden ringen rode ui over.