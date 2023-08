Een franjestaart, een toren van een kerk die geen kerktoren is en nog meer verrassingen komen we tegen als we naar het station van Lier sporen om van daar naar het station van Nijlen te wandelen. Dat is ons zomerthema: met de trein naar een wandeling. Deze keer volgen we een treinstapperstraject van de Grote Routepaden. Lierke wandelplezierke.