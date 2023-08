Feestje op boot gaat fout wanneer man achterwaartse salto maakt en op vrouw belandt

Carrington Whigham had zich het verloop van dit feestje in Kroatië wellicht anders voorgesteld. Toen de 23-jarige Amerikaanse vanop een boot net een achterwaartse salto had gemaakt en in het water belandde, had een andere feestvierder net hetzelfde idee. Hij deed zijn sprong echter zeer snel na die van Carrington, waardoor hij op de dame terechtkwam.