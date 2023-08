Succesvolle Sportief directeur Carlos Avina dreigt Cercle Brugge te verlaten

Is de jonge Mexicaan Carlos Avina aan zijn laatste dagen bezig bij Cercle Brugge? Goed mogelijk want vrijdag wil de Brugse Vereniging met nieuws uitpakken.

Zaak is dat Avina al enige tijd aan andere projecten wordt gekoppeld. Er is al langer sprake van een mandaat bij AS Monaco waar sportief directeur Paul Mitchell straks vertrekt. Beiden werken al drie jaar goed samen en hoewel Monaco al een opvolger aanduidde, bleef de jongste weken het gerucht circuleren dat ook Avina in navolging van CEO Ben Lambrecht naar het Prinsdom zou vertrekken. De kans lijkt echter groter dat Avina terugkeert naar Mexico en een functie zou opnemen bij de Mexicaanse federatie. Eind dit jaar moet de vrouw van de Mexicaan bevallen. In principe zou dat in Brugge gebeuren, maar een topaanbieding kan het koppel op andere gedachten brengen.

Carlos Avina (30) kwam eind augustus 2020 naar Cercle op voorspraak van moederclub AS Monaco. Na een moeizame start werd hij onder felle kritiek bedolven. Avina werd een gebrek aan ervaring verweten en er werd hem ook een geringe kennis van de Europese markt in de schoenen geschoven. Hij bleef echter onder alle omstandigheden rustig en hield het hoofd koel. Ook toen hij Yves Vanderhaeghe door Dominik Thalhammer verving. Avina introduceerde op hetzelfde moment de fameuze press en powerplay en deed dat met succes. Cercle werd nog negende en vorig seizoen na de aanstelling van succescoach Miron Muslic zelfs zesde. Nog belangrijker: Avina zag snel de mogelijkheden van jeugdig talent zoals Thibo Somers, Olivier Deman en Charles Vanhoutte. Hij gaf ze langdurige contracten en trok jongens aan zoals Leonardo Lopes, Kévin Denkey, Jesper Daland en Ayase Ueda. Vanhoutte lag nog 1 jaar onder contract, maar verkocht hij aan Union voor 1 miljoen euro. Zijn grootste stunt was echter de transfer van Ueda. Hij haalde de aanvaller weg uit Japan voor 1,2 miljoen euro en verkocht hem twee weken geleden aan Feyenoord voor liefst 10 miljoen euro. Knap werk wat dus ook niet onopgemerkt bleef en hem nu mogelijk de promotie naar een topclub en allicht een federatie oplevert.