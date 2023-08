Dan toch zijn toptransfer? ‘Harry Kane op weg naar Bayern voor meer dan 100 miljoen’

Bayern München is tot een akkoord gekomen met Tottenham Hotspur omtrent de overgang van aanvaller Harry Kane voor een bedrag van 95 miljoen pond, omgerekend zo’n 110 miljoen euro, zo melden Britse media donderdag.

De Duitse landskampioen zat al langer achter Kane aan, maar zoals gebruikelijk stelde Tottenham zich stug op in de onderhandelingen. Nu zou er wel een princiepsakkoord bereikt zijn.

De bal ligt nu in het kamp van de dertigjarige Kane, topschutter aller tijden bij de Spurs. Hij zal moeten beslissen of hij bij Tottenham blijft of ingaat op het aanbod van de Rekordmeister.

Kane gaat zijn laatste contractjaar in bij de Londenaren, wat betekent dat hij over een jaar transfervrij de deur uit zou kunnen gaan en vanaf januari zou mogen onderhandelen met andere clubs.

Duurste speler uit clubgeschiedenis

Het contract van Kane bij de Spurs loopt over een jaar af. Hij werd de afgelopen jaren al veelvuldig in verband gebracht met een transfer, maar Kane bleef ‘zijn’ club steeds trouw. De topscorer heeft er echter ook nooit een geheim van gemaakt dat hij graag prijzen wil winnen. Met Tottenham Hotspur lukte dat nog steeds niet.

Bayern München wil van Kane de duurste speler uit de clubgeschiedenis maken. Na het vertrek een jaar geleden van Robert Lewandowski naar FC Barcelona had de Duitse kampioen geen erkende doelpuntenmaker meer.

De Engelsman is sinds begin dit jaar de topscorer aller tijden van Tottenham Hotspur, met inmiddels 280 doelpunten. Kane loste in februari Jimmy Greaves af, die 266 keer scoorde voor de club. De spits mag zich ook de topscorer aller tijden van Engeland noemen met 58 doelpunten voor de nationale ploeg.