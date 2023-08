Herstelling zinkgat in steenweg volop bezig, voorlopig geen verkeer mogelijk

In Tielt wordt met man en macht gewerkt aan het wegdek van de Deinsesteenweg. Daar is woensdagavond omstreeks 18 uur een grote put ontstaan ter hoogte van het kruispunt met de Zuiderring. De weg is momenteel volledig afgesloten in beide richtingen, waardoor voorlopig geen verkeer mogelijk is.

Wie uit de richting Deinze komt, moet aan ‘t Hoge in Aarsele omrijden via de Hogenhovestraat richting de Statiestraat in Dentergem en van daaruit via de Meulebeeksesteenweg, Tieltseweg of Veldstraat naar Tielt of de Poelberg.

Verkeer komende van Tielt richting Deinze dient ter hoogte van het kruispunt met de Zuiderring ofwel de Galgenveldstraat in te slaan via Industrie Noord, ofwel de Zuiderring op te rijden richting Wakkensesteenweg.

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de nutsbedrijven zijn ter plaatse om de situatie op te lossen. Zij doen er alles aan om de weg tegen vrijdagavond opnieuw te kunnen openen.