ROYALS. Buckingham Palace schrapt Harry’s titel en koninklijke complimenten voor Mathieu van der Poel

Prinses Diana is een legende. Niet alleen om de weldadigheidsprojecten waar ze zich voor inzette bij leven, of omwille van haar turbulente relatie met (vandaag) koning Charles en het Britse hof bij uitbreiding. Ook haar garderobe is iconisch. En in september kan jij een stukje van haar machtige kledingkast in handen krijgen. Julien’s en Turner Classic Movies houden dan een driedaagse veiling, waar – ondere andere – enkele jurken van de prinses van de hand worden gedaan.

Lady Di in een rode jurk die ook geveild wordt — © im Graham Photo Library via Getty Images

Meghan Markle en de Britse prins Harry maakten ondertussen al enkele jaren geleden, in 2020, bekend dat ze hun koninklijke titels niet langer zouden gebruiken. Het koppel leeft op – zacht uitgedrukt – gespannen voet met de rest van de koninklijke familie. Eerder raakte al bekend dat ze niet uitgenodigd zijn voor de herdenking van de dood van Queen Elizabeth op 8 september. En nu werd ook de titel van prins Harry op de website van Buckingham Palace aangepast van ‘Zijne Koninklijke Hoogheid’ naar ‘hertog van Sussex’, merkte het Britse dagblad Express op.

© Getty Images for Invictus Games

In het Noorden zijn ze goed georganiseerd. Dat blijkt nog maar eens, nu het Deense koningshuis deze week al portretten van prins Christian, de oudste zoon van kroonprins Frederik en kroonprinses Mary, deelde. De aanleiding? Zijn achttiende verjaardag, op 15 oktober.

Prinses Beatrice, de oudste dochter van Sarah Ferguson en prins Andrew, werd er deze week 35. Mama Sarah viert dat met een throwback-post.

Mathieu van der Poel kroonde zich vorig weekend wereldkampioen op de weg, zelfs na een valpartij. Voor zijn prestaties kreeg de wielrenner koninklijke felicitaties.

Op 8 augustus was het 67 jaar geleden dat de mijnramp in Marcinelle zich voltrok. Daarbij stierven 262 mensen, waarmee het de trieste titel van grootste mijnramp in de Belgische geschiedenis krijgt. Koningin Paola bezocht de site afgelopen week de mijnsite.