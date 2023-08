In het Oost-Vlaamse Zelzate is een 53-jarige man woensdagavond om het leven gekomen bij een schietincident. Dat werd vernomen bij het parket Oost-Vlaanderen.

De feiten gebeurden rond 22.30 uur in de Koningin Fabiolalaan in Zelzate. De omstandigheden worden nog onderzocht.

Het parket bevestigt het overlijden maar het kan in het belang van het onderzoek geen verdere details geven. Het is niet duidelijk of er al een verdachte opgepakt is.