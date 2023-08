Elza blaast 100 kaarsjes uit: “Het leven zien als een geschenk”

Op 5 augustus mocht Elza Habraken uit Hamont 100 kaarsjes uitblazen. Haar kinderen beschrijven haar als een moedige vrouw die positief in het leven staat. Maar zelf relativeert Elza graag: “Het is een kwestie van het goede lotje te trekken en het leven te beschouwen als een geschenk.”

Elza is afkomstig van Hamont-Lo. Ze werd geboren op 5 augustus 1923 en was het zevende kind uit een gezin van acht. De eerste jaren van haar beroepsleven werkte ze bij de Zusters Ursulinen in het klooster van Hamont. Daar ging ze poetsen, maar twee keer per week hielp ze ook de internen van de lagere meisjesschool in bad zodat ze fris en proper voor de dag kwamen. Daarna werkte ze nog verschillende jaren als poetsvrouw op het postkantoor in Hamont.

Elza’s echtgenoot Antoon Verhees stierf helaas jong, op 42-jarige leeftijd, waardoor ze de opvoeding van hun vier kinderen grotendeels zelf moest behartigen. Verre reizen werden niet gemaakt, maar ze spendeerde haar vakanties als kookmoeder op kamp met de Chiro.

Elza met haar kleinkinderen: Els, Joris, Tine, Kris, Koen, Sarah, Kristien, Ruben, Evelien, Lieselotte, Goedele, Sielke en Kobe. — © rr

Juiste lotje

Vandaag geniet Elza het van het leven in haar serviceflat aan De Kempkens. Een kaartje leggen of Rummikub spelen ontspant haar, net zoals woordpuzzels oplossen. Ook was ze de voorbije jaren lid van Okra en Samana. Haar kinderen omschrijven haar als een “moedige madame die heel positief in het leven staat”.

Zelf heeft ze geen hoogdravende verklaring voor haar gezegende leeftijd. “Het geheim om 100 te worden? Het is een kwestie van het goede lotje te trekken en vooral het leven te beschouwen als een geschenk”, zegt Elza. Ondertussen geniet ze van het gezelschap van haar kinderen, 13 kleinkinderen en 22 achterkleinkinderen.