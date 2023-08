VIDEO. Topfavoriete Puck Pieterse gilt het uit bij verkenning spectaculair MTB-parcours op WK: “Ik remde zelfs in de lucht”

Mathieu van der Poel doet zaterdag een gooit naar de wereldtitel in het mountainbiken. Bij de vrouwen doet landgenote Puck Pieterse hetzelfde. Het rastalent is een van de topfavorieten na het winnen van drie wereldbekerwedstrijden en Nederlandse titel. Pieterse trok er - traditioneel - op uit met de GoPro voor een verkenning van het parcours in Schotland.

Na zo’n drie minuten gaat het steil bergop. “We hebben de Duitsers al ingehaald, die klimmen niet zo goed. Er zijn hier ook best veel dieren in dat bos”, lacht Pieterse. Na een kleine acht minuten vatten de Nederlandse rensters de eerste afdaling aan, met heel wat uitstekende boomwortels. Vanaf 9:45 gaat het even héél snel, met twee spectaculaire sprongen. “Ik remde in de lucht om controle te houden”, zegt Pieterse tegen belofte Lauren Molengraaf.

Ook de sectie vanaf 14:15 is adembenemend. Pieterse en Molengraaf knallen tegen een rotvaart en over stenen naar beneden. “De wip staat erop hoor”, zegt Pieterse nadat haar landgenote een sprongetje deed op een bergje. Molengraaf rijdt wat later haar ketting aan flarden, maar knalt alsnog een nieuwe afdaling naar beneden alsof het niets is. “Dit is crazy”, gilt Pieterse.

“Dat ik zo’n seizoen rijd, blijft voor mij nog wel even heel speciaal hoor. Maar geeft bovenal veel vertrouwen”, zegt Pieterse op de website van de Nederlandse Wielerunie. “Ook voor mij was het afwachten waar ik toe in staat was toen het seizoen van start ging. Ik wist natuurlijk dat ik flink progressie had geboekt in de winter in het veldrijden en dat gaf vertrouwen. Maar dat het zo goed zou gaan, had ik ook niet durven dromen. Alles ging eigenlijk een beetje beter op de mountainbike. Ik was altijd al een sterke starter, maar kon de inspanning nu ook volhouden en had weer meer kracht op de klimmetjes. Ik kan nu ook uit de voeten op de ‘twee minuten klimmen’. Dat zijn toch leuke constateringen, dat ik op steeds meer verschillende parcoursen uit de voeten kan. Op alle vlakken gaat het ietsje beter, dat geeft tijdwinst en dat scheelt plekken, die je niet meer goed hoeft te maken op de concurrentie. Ik durf er ondertussen van uit te gaan dat ik de Olympische Spelen kan rijden, als ik gevrijwaard blijf van blessures.”

En het veldrijden? “Als je ziet hoe sterk ik uit de winter gekomen ben, is wel duidelijk dat die combinatie heel prima werkt. De voorbereiding kan dezelfde zijn. De Spelen zitten volgend jaar op ongeveer dezelfde plek als nu het WK”, klinkt het.