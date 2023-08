BV Hotspot. Marc Coucke verwelkomt Lesley-Ann Poppe en wie trekt daar aan het haar van Joke Van de Velde?

Ha, vakantie! Het moment om herinneringen te maken. Van 365 dagen zonder sigaretten, van je kind dat aan je haar trekt, je zwanger buikje of je deugddoende vakantie op Ibiza. Kijk mee!

Lesley-Ann Poppe geniet met volle teugen van haar vakantie. De blondine reist wel vaker af naar Ibiza om te ontspannen. Deze keer doet ze dat in het OKU-hotel. Mede-eigenaar van dat luxeresort Marc Coucke heet haar alvast van harte welkom.

Gebeten door mode en zin om te werken voor een van Vlaanderens knapste bazinnen? Dit is je kans. Veronique De Kock is op zoek naar een winkelhulp voor haar winkel in Brasschaat.

Oké, het weer valt wat tegen. Maar de zomer maak je zelf toch? We zitten aan de helft van de festivalzomer, nog heel wat feestjes op de planning de komende tijd!

Wat een moeder lijden kan. Ex-miss en schermgezicht Joke Van de Velde kan erover meespreken. Een fotoshoot met kind is zó leuk. Maar écht. Zó. Leuk!

Goede voornemens zijn niet voorbehouden voor 1 januari, dat bewijst Tom Waes. Hij was afgelopen week exact een jaar gestopt met roken, en deelt een screenshot van de app die hem daarbij begeleid heeft. Bijna 4.000 euro uitgespaard en 38 dagen herwonnen, da’s mooi. En de acteur is vastberaden: “Tot volgend jaar!”

Frances Lefebure toont haar bolle buik op een zomerse vakantie. En ze geeft ook nog eens het goede voorbeeld: met een zonnehoed en grote bril op, smeert ze erop los.