Bom barst bij Nederlandse vedetten ondanks WK met twee wereldtitels op de baan: “Het verbaast me dat hij dit nu zegt”

De Nederlandse topsprinters kwamen er op het onderdeel aan te pas. Lavreysen, die zijn sprint op 2,5 ronden voor het einde van achteruit inzette, werd vierde. Hoogland, de afgelopen twee jaar tweede, werd nu zesde. Eerder veroverde Lavreysen wel WK-goud op de sprint en teamsprint. Hoogland reed ook twee keer naar goud: eveneens in de teamsprint en de kilometer tijdrit.

Volgens Hoogland is er geen sprake meer van eenheid binnen de ploeg waar het motto ‘ieder voor zich’ regeert. “‘Harrie was voor mij de afgelopen twee jaar geen realistische sparringpartner meer. Dan krijg ik alleen maar elke training op mijn flikker en dat motiveert ook niet”, aldus de Nederlander bij In Het Wiel. “Ik merk wel dat ons team héél individueel is geworden. En dat is in mijn nadeel. Vroeger met Nils van ’t Hoenderdaal, Matthijs Büchli en Hugo Haak waren we non-stop met zijn vieren aan het kijken: wat kan er beter? Hoe kunnen we anders trainen? Ik merk gewoon dat dat nu heel erg voor een ieder wordt gehouden. Ieder voor zich, ja. Maar waarschijnlijk is dat ook gewoon een logisch gevolg van een heel hoog niveau in een team, dat je op een gegeven moment onderscheid moet gaan maken.”

De onderlinge frustratie zou begonnen zijn toen René Wolff succescoach Hugo Haak opvolgde in 2022. De Duitser zette al snel een stap opzij ten voordele van Mehdi Kordi, zijn assistent en de coach waarmee Hoogland al jaren samenwerkt. In aanloop naar dit WK opteerde Lavreysen echter voor een samenwerking met Haak. De vriendschap werd bekoeld.

© REUTERS

“Ik heb Harry vandaag volledig links laten liggen”, zei Hoogland aan de NOS na de keirin. “Ik heb heel veel vertrouwen in Mehdi, de band tussen ons is zelfs beter geworden. Ik vind het niet nodig om te praten, ik ga m’n eigen weg wel. Er is zeker iets veranderd, de concurrentiestrijd begint te winnen en daar komen individuen naar boven. In de overheid klapt het in de top ook weleens, dat gebeurt overal. Ik maak me er niet druk om en vond het niet erg om dit WK met mezelf bezig te zijn. Ik werd er heel sterk van en dat neem ik mee.”

Irritaties

Lavreysen was verbaasd dat hij woensdag in de media moest lezen dat Hoogland de nieuwe olympische cyclus van de teamsprinters niet bepaald als prettig ervaart. “Dit zag ik niet aankomen”, zei Lavreysen. “Ik schrok er een beetje van, we gaan hier zeker over praten. Ik heb het even van me afgezet. Ik was met de wedstrijd bezig.”

© AFP

Hoogland zonderde zich de hele week enigszins af. Meteen na de gouden race op de teamsprint van vrijdag verdween hij ook van de baan. Tot verbazing van Lavreysen en Roy van den Berg, het derde lid van de teamsprintersploeg die in wereldtitels en een olympische titel grossiert.

“Natuurlijk zijn er dingen veranderd in de loop der jaren”, aldus Lavreysen. “Wat dat betreft ben ik niet verbaasd. Maar ik heb daar niet zo’n probleem mee. Ik vond ook dat we een heel mooi trainingskamp hebben gehad, waar we super goed hebben samengewerkt richting de teamsprint. Ik heb me nooit negatief uitgelaten, maar misschien ervaart hij dat als ik sneller ben. Jef is de afgelopen twee jaar best wel afwezig. Hij heeft een huis lopen verbouwen. We hebben best wel geprobeerd hem mee te trekken. Zo van: kom op, gast, kom trainen voor de WK. Het verbaast me dat hij dit nu zegt. Het is leuk dat je met andere dingen bezig bent maar uiteindelijk zijn we als team bezig om die wereldtitel te veroveren. Ik ben heel blij dat het gelukt is hier. Maar zijn woorden vind ik jammer.”