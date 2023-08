Rihanna lanceert zwangerschapscollectie

Net zoals tijdens haar eerste zwangerschap trekt Rihanna ook nu alle aandacht naar haar bolle buikje. En dat doet ze niet in traditionele zwangerschapskledij, maar wel in kanten niemendalletjes en croptops.

In ieder geval heeft het de wereldster, die al moeder is van zoontje RZA, geïnspireerd om zelf met een collectie op de proppen te komen. Met haar label Savage x Fenty brengt ze een capsulecollectie uit, die bestaat uit drie bralettes en een T-shirt met als opschrift ‘make more babies’.

De bralettes zouden extra steun bieden en zijn beschikbaar van XXS tot 4XL. Voor een beha betaal je zo’n 53 euro, al zijn er geregeld kortingen.

Wie de collectie alvast goedkeurt, is baby RZA. Het zoontje van zanger A$AP Rocky en Rihanna schittert in de reclamecampagne op sociale media, op zijn broertje of zusje is het nog even wachten.