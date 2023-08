Joyride met auto van papa en mama loopt mis: minderjarigen richten ravage aan

Geraardsbergen

In de Zonnebloemstraat in Geraardsbergen reed in de nacht van woensdag op donderdag een wagen tegen een geparkeerde vrachtwagen. Door de knal schoof de wagen tientallen meters verder om daar tegen een tweede geparkeerde vrachtwagen te botsen. De ravage was enorm. Als bij wonder raakten beide minderjarige inzittenden slechts lichtgewond.