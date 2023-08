Nederlanders blijven in Belgische cel omdat straffen hier zwaarder zijn

‘Het is niet zo evident om Nederlandse gedetineerden over te brengen naar hun thuisland’, zegt het kabinet-Van Quickenborne. — © Jonas Hamers/belga

De Nederlandse televisiepresentator Frank Masmeijer werd in 2019 in ons land veroordeeld tot negen jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de invoer van bijna 500 kilogram cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij moest ook een boete van 90.000 euro betalen. Zijn verzoek tot voorlopige invrijheidsstelling in 2021 werd geweigerd door ons land, Masmeijer mocht wel de laatste fase van zijn straf uitzitten in Nederland. Tot grote verbazing kwam de man in Nederland op vrije voeten zonder de straf volledig uit te zitten. Het toont het delicate karakter van de samenwerking tussen België en Nederland als het gaat om overbrengingsverdragen.

Vandaag zitten er ruim 500 Nederlanders in de Belgische gevangenissen. Dat is bijna een verdubbeling in vergelijking met 2018. Vorig jaar ging het nog om 363 Nederlanders. De stijging is onder meer het gevolg van het kraken van Sky ECC – de door veel drugscriminelen gebruikte en versleutelde berichtendienst. Dankzij die kraak, begin 2021, werden een miljard versleutelde berichten plots leesbaar en konden onderzoekers voor het eerst criminele netwerken met alle vertakkingen in beeld brengen, van de straatdealers, granaatgooiers en uithalers die de drugs uit containers oppikten tot de drugsbaronnen aan de top.

LEES OOK. Bewaker vrouwengevangenis ontslagen na vrijpartij met seksverslaafde gedetineerde

Lakser strafbeleid

Daarmee kon de war on drugs in en rond Antwerpen eindelijk vaart nemen. Sindsdien is de samenwerking tussen ons land en Nederland erg intens. Toch blijkt het een moeilijke zaak om de in ons land veroordeelde Nederlandse drugscriminelen over te brengen naar hun thuisland.

Vorig jaar werden negentien Nederlanders overgebracht naar Nederland om daar hun straf verder uit te zitten (134 Nederlanders mochten vorig jaar naar huis nadat ze hun volledige straf in ons land hadden uitgezeten). Dit jaar staat de teller op dertien.

Enerzijds heeft dat te maken met het feit dat er Belgische slachtoffers betrokken zijn. Maar ook het andere, laksere strafbeleid van Nederland ten opzichte van drugscriminelen speelt een rol. ‘Het is niet zo evident om mensen over te brengen’, zegt het kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). ‘Zowel Nederland, België als de gedetineerde moet daarmee instemmen. Het is niet gewenst voor ons land als de criminelen in Nederland een lichtere straf krijgen, want we willen hen juist afschrikken door hen hier zeer streng te bestraffen.’

Wie cocaïne uit de containers haalt in de haven van Antwerpen riskeert in België een celstraf van drie tot vijf jaar. In Nederland was dat tot voor kort alleen een geldboete. Vorig jaar werden in Nederland voor het eerst zeven uithalers veroordeeld tot een gevangenisstraf, een gevolg van een nieuwe wet. Ze kregen celstraffen van drie tot ruim vijf maanden – straffen die nog steeds een pak lager liggen dan bij ons. De nieuwe Nederlandse wet is bedoeld om de criminelen af te schrikken. Ook België treedt om die reden strenger op in de Antwerpse haven. Volgens minister Van Quickenborne slaagt ons land daar steeds beter in en is de pakkans groot. Van januari tot eind juni werden er al 105 personen opgepakt door de scheepvaartpolitie. Onder hen waren er 63 Nederlanders.

Extra belast

Vorige week berichtte onze zusterkrant De Standaard al over het toenemende aantal minderjarigen uit Nederland die in het drugsmilieu in Antwerpen ingezet worden. Worden ze opgepakt, dan komen ze in sommige gevallen terecht in gesloten instellingen die daardoor extra belast worden. De gedetineerde Nederlanders zetten dan weer druk op de al overbevolkte gevangenissen. Woensdag zaten er 11.519 gedetineerden in onze gevangenissen, terwijl er een capaciteit is van 10.418 plaatsen.

‘De situatie in onze gevangenissen blijft precair. Als we dat willen oplossen, zullen we er niet raken met dertien overbrengingen’, reageert Pieter Houbey, ondervoorzitter bij de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen.

Of de strafuitvoering van de reeds overgebrachte Nederlanders overeenstemde met hun veroordeling in België, is niet geweten.