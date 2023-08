OPROEP. Touring meldt steeds meer slechte wegmarkeringen: ken jij zulke situaties?

Vorig jaar kreeg Touring 542 meldingen binnen over slechte wegmarkeringen. Dat zijn er ongeveer 8% meer dan het jaar daarvoor. “De tendens gaat al enkele jaren in stijgende lijn”. Opmerkelijk, aldus Touring: “Het aantal vastgestelde overtredingen op wegmarkeringen schommelt rond de 60.000 per jaar (behalve tijdens de coronajaren). We kunnen ons de vraag stellen of chauffeurs niet onbewust in de val lopen omdat ze een wegmarkering niet hebben gezien.