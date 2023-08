Straffe beelden: windmolen in Duitsland begeeft het na blikseminslag en stevige wind

In Gnoien, in het noordoosten van Duitsland, is een windturbine in tweeën geknakt. De Duitser Thomas Schröder hoorde al een week dat de molen geluid maakte en vermoedde dat er iets zou gebeuren. Zo kon hij filmen hoe het gevaarte met een luide knal neerkwam in het veld achter zijn boerderij.

Toen Schröder in de eerste week van augustus het harde lawaai hoorde, ging hij kijken wat er gaande was. “Er was een onweer en het waaide hard. Volgens mij was de windturbine geraakt door de bliksem”, aldus de boer.

Een week later zag hij plots dat de wieken beschadigd waren en verwittigde hij de politie. Schröder merkte ook op dat de windmolen in de verkeerde richting stond: “Hij was gedraaid naar het oosten, maar de wind kwam uit het westen. Er zat ook een knik in de mast, het zag er niet goed uit.”