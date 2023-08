Vakantie! Tijd om te reizen, te luieren of te fietsen. Maar wat mag dat kosten? Deze week: Hanan Challouki (31) en Mohamed Taamouti (30). Zij gaan op reis naar Madrid, Valencia en Marbella. Voor de eerste keer is hun zoontje Mehdi (2) erbij. “Sinds hij er is, reizen we anders. We willen dat het ook leuk is voor hem.”