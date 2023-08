Terugkerende Wozniacki geraakt in tweede ronde Montréal niet voorbij Vondrousova

In de tweede ronde verloor de voormalige nummer een van de wereld in twee sets van de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 10), de verrassende winnares van Wimbledon dit jaar: 6-2 en 7-5.

De 33-jarige Wozniacki had eerder deze week in Canada haar comeback gevierd met een overwinning in de openingsronde tegen de Australische qualifier Kimberly Birrell (WTA 115). Dat was haar eerste wedstrijd sinds de Australian Open van begin 2020. Twee jaar eerder won de Deense daar, in Melbourne, haar enige grandslamtoernooi. Eind 2018 maakte ze bekend dat ze met reumatoïde artritis sukkelde. In juni 2021 werd ze voor de eerste keer mama, waarna ze in oktober vorig jaar een tweede kindje mocht verwelkomen. Intussen stond haar carrière ‘on hold’.

Wozniacki stond tussen oktober 2010 en februari 2018 in totaal 71 weken op de eerste plaats van de wereldranglijst. Ze won dertig toernooien, waaronder naast de Australian Open ook de Masters (in 2017). Daarnaast verloor ze ook nog eens 25 finales, waaronder twee keer op de US Open (2009 en 2014).