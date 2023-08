Het is eens iets anders dan een citytrip: vrouw doet mee aan tombola en wint… een ruimtereis met haar dochter

Een leuke citytrip naar Barcelona of Parijs. Dat is wat moeders aan hun dochters schenken als die geluk hebben. Keisha Schahaff uit Antigua gaat iets verder. Letterlijk ook. Zij gaat vandaag met dochter Anastatia de ruimte in.

Keisha Schahaff is geen steenrijke ondernemer die de miljoenen dollars maar op tafel heeft te gooien om deze exclusieve trip te maken. Van dat soort ruimtetoeristen hebben we sinds het begin van de commerciële ruimtevluchten enkele jaren geleden al een handvol voorbeelden gezien.

Je kunt de 46-jarige gezondheids- en levenscoach het best omschrijven als een enorme geluksvogel. Haar ruimtereis won ze simpelweg door deel te nemen aan een tombola voor een goed doel. De moeder van twee verkreeg haar winnende lotje toen ze haar studerende dochter in het Verenigd Koninkrijk wilde bezoeken en daarvoor een vliegtuig van maatschappij Virgin Atlantic nam. Dat is het zusterbedrijf van Virgin Galactic, dat de ruimtevaart wil commercialiseren.

Het was grote baas Sir Richard Branson zelf die haar vorig jaar verraste bij haar thuis op Antigua, een eiland in de Caribische Zee. Branson had twee astronautenpakken meegebracht. Eén voor Keisha zelf, die zich voortaan Virgin Galactic Astronaut 012 mag noemen, én eentje voor een plus one die ze mocht meenemen op een van de eerste commerciële vluchten van Virgin Galactic.

Het ruimtevaartuig dat moeder en dochter naar de ruimte brengt. — © AP

Primeurs

Lang moest Keisha niet nadenken. Het moest en zou haar dochter Anastatia (18) – Anna voor de vrienden – Mayers zijn. Zij mag nu de titel Virgin Galactic Astronaut 013 bij haar naam voegen. Het meisje zit in haar tweede jaar aan de universiteit in het Schotse Aberdeen, waar ze filosofie en fysica studeert, en zal de jongste persoon ooit in de ruimte zijn.

Het is niet de enige primeur voor vlucht Galactic 02 die vandaag vanuit Mexico koers zet naar de rand van de dampkring (en dus ook de ruimte). Het is ook de eerste keer ooit dat een moeder en een dochter zich samen in de ruimte bevinden. Keisha en Anastatia ondernemen een suborbitale ruimtevlucht van anderhalf uur. Het verschil met een orbitale vlucht is dat ze terugkeren naar de aarde vooraleer hun ruimtetuig één omloop rond de planeet draait.

Het zal moeder en dochter worst wezen. Ze lieten al duidelijk uitschijnen dat ze nooit hadden durven te dromen van dit avontuur. “Toen ik twee jaar oud was, keek ik naar de lucht en dacht ik: hoe kom ik daar? Ik zag niet in hoe zoiets mogelijk zou zijn. Dit toont aan dat de ruimte echt toegankelijker wordt. Ik weet dat ik zal veranderen door mijn ervaring”, liet Keisha optekenen. “Ik hoop dat ik die energie kan delen en de mensen om me heen kan inspireren. Zowel in mijn rol als coach, maar ook als moeder en als ambassadeur voor onze prachtige planeet.”

Naast moeder en dochter stapt ook Jon Goodwin – Virgin Galactic Astronaut 011 – als ruimtetoerist mee aan boord. De tachtiger nam in 1972 deel aan de Spelen in München als kajakker. Hij wordt de eerste olympiër en nog maar de tweede parkinsonpatiënt in de ruimte.