Boezemvriend van Van der Poel wint daags na WK zijn eerste koers: “Ik fiets weleens met Mathieu, maar plezant is dat niet”

Uitgerekend één dag nadat zijn boezemvriend Mathieu van der Poel in Glasgow wereldkampioen is geworden, heeft Bram De Laat (30) uit Arendonk zijn eerste kermiskoers gewonnen in Wijchmaal (Peer) in Limburg. “Mathieu heeft me geïnspireerd”, zegt Bram trots.

Niet Mathieu van der Poel, maar Bram De Laat uit Arendonk was maandag de held van de dag in de WhatsApp-groep Dem Boyz. “Ja, ook Mathieu heeft me vanuit Schotland op zijn typische plezante manier proficiat gewenst”, zegt Bram. Dem Boyz zijn zes jeugdvrienden uit de Kempen en het Antwerpse die elkaar vele jaren geleden leerden kennen via de freestyle BMX.

Van zijn 17de tot zijn 25ste deed Bram op semiprofessioneel niveau aan freestyle BMX. Hij behoorde toen zelfs tot de Europese top in zijn discipline. Daarna heeft hij de racefiets ontdekt. “Ik rijd nog altijd op mijn eerste koersfiets: een Canyon die Mathieu destijds nog voor mij ‘geregeld’ heeft.”

Bram (links) samen met zijn vrienden Mathieu en Axel na het WK veldrijden in Hoogerheide begin dit jaar. — © RR

De Canyon van Bram was maandagavond in de massaspurt in Wijchmaal de snelste van het pak. “Mijn allereerste overwinning ooit. En dat één dag nadat Mathieu wereldkampioen is geworden. Hoe zalig is dat!”

Of Bram na zijn triomf nu kan stoppen met werken? “Na de aankomst kreeg ik op het podium in de kermistent een bierkorf overhandigd. En een envelop met 25 euro. Daar kan ik al zeker twee keer mee naar de frituur”, zegt de Arendonkse amateurwielrenner met een knipoog.

Zoals echte kampioenen

Zoals de echte kampioenen staat ook Bram erop om iedereen te bedanken die hem mee aan de zege heeft geholpen, onder wie zijn officieuze ploegmaat Anton die voor hem de spurt heeft aangetrokken. Ook MVDP zelf wordt mee in de hulde betrokken.

“De sprinttrainingen met Mathieu hebben gerendeerd. Af en toe gaan we eens samen fietsen, maar echt plezant is dat niet. Zo heb ik in de week tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix nog een tourke met hem gedaan. Voor Mathieu is dat gewoon wat losfietsen, maar voor mij is dat twee uur à bloc met een gemiddelde hartslag van meer dan 160. Veel adem heb je dan niet meer over om nog iets te vertellen tegen elkaar.” (Lees verder onder de foto)

Bram De Laat uit Arendonk won in Wijchmaal zijn eerste kermiskoers: “De sprinttrainingen met Mathieu hebben gerendeerd.” — © EMA

Of de wereldtitel van zijn beste vriend hem maandag extra gemotiveerd heeft? “Absoluut! Maandagmiddag heb ik op mijn laptop de laatste honderd kilometer van het WK nog eens herbekeken. Dan krijg je spontaan zin om zelf volle bak te koersen en gas te geven. Mathieu heeft me geïnspireerd.”

Samen gaan eten

Zaterdag doet MVDP in Schotland nog een gooi naar de treble door na het veldrijden en het wielrennen op de weg mogelijk ook nog de wereldtitel in het mountainbiken te veroveren. Daarna komt hij terug naar huis. “Via onze WhatsApp-groep hebben we dagelijks contact met elkaar. Zo hebben we al afgesproken om een van de volgende weken nog eens met z’n zessen samen te gaan eten in een restaurant in Antwerpen. Hopelijk trakteert Mathieu dan. Zijn prijzengeld is hoger dan het mijne.”