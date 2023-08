DE GRENS. Dan toch ‘Mathieu-Mania’… in grensdorp Hoogerheide: “We kunnen het niet bijhouden, met de gebakjes”

Mathieu van der Poel (28) kroonde zich zondag op indrukwekkende wijze tot wereldkampioen wegwielrennen. In Hoogerheide, waar de kersverse regenboogtrui zijn roots heeft, barstte een volksfeest lost. Hoewel de rust ondertussen is teruggekeerd op de Brabantse Wal, geniet de lokale aanhang nog steeds na. We lopen langs de bakker voor Mathieu van der Poel-gebakjes, en bewonderen de wall of fame in café Boulevard. In Schilde (zijn woonplaats) bleef het rustig, maar hier… heerst ‘Mathieu-mania’.

Iets voor zes zondagavond. In Glasgow knalt een beresterke Mathieu van der Poel na een krachtexplosie naar de regenboogtrui. Aan de andere kant van het Kanaal zien wielerfanaten hoe barre weersomstandigheden, taaie kuitenbijters en een pijnlijke schuifpartij ‘Matser Patser’ niet van de wijs brengen.

Op heel wat plaatsen in Hoogerheide lopen de emoties hoog op wanneer de lokale wielergod over de meet bolt. “We zaten op een verjaardag met de hele familie aan het scherm”, blikt Pascal Verdult terug. “Na 38 jaar kroonde een Nederlander zich opnieuw tot beste renner van de wereld. En dan nog eentje van bij ons.”

“Geen betere manier om te fêteren dan met gebak”, stelt de banketbakker. “Mijn vrouw en ik wilden een MVDP-gebakje creëren met slagroom, hagelslag, rood-wit-blauwe spikkeltjes en uiteraard een foto van de wereldkampioen. Toen we thuis kwamen, gingen we meteen aan de slag. Een dertigtal stuks zou wel volstaan, dachten we. Liep dat effe anders.”

Pascal en Joyce werken een aantal cakejes af. — © Joris Herregods

De creatieve ingeving van het bakkerskoppel blijkt een meesterzet. “Het nieuws verspreidde zich als een vuurtje en niet veel later stond hier een ellenlange rij aan te schuiven. Het was een gekkenhuis”, oordeelt Joyce Verdult.

“Tilburg, Zeeland, België, van heinde en verre kregen we mensen over de vloer”, gaat ze voort. “Enkele dagen later is de stormloop nog niet voorbij. De 75-jarige Renée komt speciaal vanuit Yerseke naar de Raadhuisstraat. “Ik vind het prachtig dat de bakker onze kampioen zo eert. Ik kocht zes cakejes voor mijn gezin. Het is een beetje jammer dat we het straks vernielen, maar ik ben ervan overtuigd dat het zal smaken”, lacht de Zeeuw.

Rénee is in de wolken met zijn aankoop. — © Joris Herregods

Terwijl Rénee de kunstwerkjes veilig richting het stadje aan de Oosterschelde transporteert, bakt Pascal vlijtig verder. “Hoe lang we nog doorgaan? Zolang de vraag blijft bestaan. Zaterdag kan Mathieu wereldkampioen mountainbike worden. Wie fabriceren we dan wel een nieuwe cake met een nieuwe foto.”

Bakker Pascal Verdult poseert trots met zijn gebakjes. — © Joris Herregods

“Hoe dan ook houden we een taartje apart voor Van der Poel. Wanneer Thieuke in de buurt is, mag hij altijd binnenspringen. We achten de kans klein, maar niet onmogelijk. De koffie en zijn gepersonaliseerde taart staan klaar.”

Derde regenboog

VDP trekt best een paar uur uit voor een uitje naar Noord-Brabant, want ook iets verderop in de straat, bij supporterscafé Boulevard, hopen ze op een visite van de volksheld. “Zondag keken we met 25 dorpsgenoten naar de race. Wanner hij tegen de grond kwakte, stond onze wereld even stil. Maar toen hij over de streep reed, staarden we vol ongeloof naar het scherm. Onze poulain had de klus geklaard”, glundert eigenares Brigitte Benders (54).

Brigitte Benders beleefde de triomftocht van VDP achter de toog van supporterscafé Boulevard. — © Joris Herregods

“Iedereen in het dorp was dolblij. We beschouwen Mathieu als iemand van ons. Ondertussen is de storm wat gaan liggen, maar dat maakt de vreugde er niet minder op. We hopen binnenkort een regenboogtrui van Matser aan de muur te hangen. En lukt dat niet, dan hebben we nog steeds de prachtige finishfoto. Het pronkstuk van onze collectie.”

Wie weet prijkt er weldra een truitje van de wereldkampioen aan deze wall of fame. — © Joris Herregods

Stel je voor dat hij zaterdag wereldkampioen mountainbike wordt. Drie regenboogtruien in een seizoen, de kans is misschien klein, maar niet onbestaande. We hebben Thieu al gekkere dingen zien doen. Aan steun vanuit Hoogerheide zal het alvast niet mankeren.” (lava)