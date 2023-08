Pelt

Op 9 augustus vierden Henri Beckers en Mia Walbers uit Pelt hun diamanten bruiloft. Zestig jaar geleden gaven ze elkaar het jawoord in de het gemeentehuis van Overpelt. Mia groeide op op de Heesakker en gaf kookles voor de KAV. Henri werkte zijn hele leven in de metaalindustrie: eerst voor Rheinmetall in Düsseldorf, daarna bij busfabrikant Eos. Het koppel heeft drie kinderen, zes kleinkinderen en al twee flinke achterkleinkinderen. (gn)