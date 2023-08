Taylor Swift kondigt komst ‘1989 (Taylor’s version)’ aan

“What if I told you I’m a mastermind”, zingt de Amerikaanse superster in het nummer Mastermind. Wel, we zouden het zo gaan geloven. Ze bewees het alvast in Los Angeles woensdagavond, tijdens de laatste show in haar Era’s Tour in de Verenigde Staten. Al een tijdje gonsden de geruchten dat ze de heropname van haar vijfde album 1989 dan zou bekendmaken. En zo geschiedde. Met een speech ontrafelde ze haar plan.

“Hier zijn we op de laatste avond tijdens het Amerikaanse gedeelte van de Era’s tournee. In de achtste maand van het jaar”, zo stak ze van wal. “Op de negende dag. En als je het niet gemerkt hebt, er waren een paar nieuwe outfits.” Ze koos onder meer voor een aantal nieuwe blauwe jurken, het kleur waarvoor 1989 staat. “Ik heb dit echt al zo belachelijk lang gepland, en in plaats van jullie erover te vertellen, ga ik het jullie gewoon tonen.” Waarna een beeld van Swift verschijnt met een duidelijke boodschap: 1989 (Taylor’s version). Die komt er op 27 oktober dit jaar nog.

Swift heeft duidelijk iets met getallen. De achtste maand, negende dag is duidelijk een verwijzing naar ‘89, het geboortejaar van Swift. Maar ook 27 oktober lijkt niet lukraak gekozen. Dan is het exact 9 jaar geleden dat de eerste versie van 1989 uitkwam. Het was het album met dertien nummers waar ze hits als Shake it off, Blank space, Style en Wildest dreams op had. Ze won er onder meer een Grammy voor Album van het Jaar voor, en het betekende een genreshift voor de Amerikaanse superster. Het countrygeluid werd ingeruild voor een nadrukkelijke weg in het popgenre.

De heropname zal 21 nummers tellen, met vijf nooit eerder geloste songs uit de zogenaamde ‘The vault’. “Het 1989-album heeft mijn leven veranderd”, zo schrijft ze op sociale media na de aankondiging, samen met een foto van de hoes. “Op zo veel verschillende manieren. Ik ben zo blij dat ik mijn versie mag lossen op 27 oktober. En om heel eerlijk te zijn, het is mijn meest favoriete heropname dat ik ooit heb gedaan, want de vijf ‘From the vault’-liedjes zijn gestoord. Ik kan het niet geloven dat ze achtergebleven zijn. Maar niet voor lang meer!”

Nog twee te gaan

Het is Swifts vierde heropname, na eerder Fearless, Red en Speak now. Die laatste kondigde ze ook al eerder in deze Amerikaanse tournee aan, en verscheen op 7 juli. In 2019 had ze bevestigd dat ze haar eerste zes platen opnieuw zou opnemen. Haar originele opnames of zogenaamde masters waren buiten haar wil om doorverkocht toen haar voormalige platenlabel in handen kwam van Scooter Braun, die de masters op zijn beurt opnieuw doorverkocht aan iemand anders. Door ze opnieuw op te nemen, wil ze de rechten daarover opnieuw verwerven. De voorbije drie platen bleken telkens opnieuw hoge toppen te scheren in de hitlijsten. Enkel Reputation (uit 2017) en haar debuutplaat Taylor Swift (2006) moet ze nog opnieuw uit brengen.