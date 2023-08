Speelpleinwerking halve dag opgeschort na ophef over verkeerd geschreven naamsticker: “Hij werd in zijn gezicht uitgelachen”

Speelpleinwerking Awimbalieje in Denderleeuw ging woensdag een halve dag later van start na ophef op sociale media over de naam van een kind dat verkeerd werd geschreven op een naamsticker. Conard stond daarop te lezen, wat lijkt op het Franse woord voor klootzak.

Speelpleinwerking Awimbalieje kondigde woensdagochtend op haar Facebookpagina aan dat de werking pas in de namiddag zou beginnen in plaats van ’s ochtends. De reden: een mama had op sociale media haar ongenoegen geuit omdat haar zoon de dag ervoor thuis was gekomen met een naamsticker waarop Conard stond geschreven. Die naam lijkt op het Franse woord connard, wat klootzak betekent.

“Jullie beseffen toch ook dat dit niet zijn naam is?”, schrijft de mama van het kindje dat Conner heet. “Jullie hebben gewoon met zijn gezicht zitten lachen vandaag. Gelukkig dat hij het zelf niet snapt.”

Onschuldige vergissing

Het bericht lokte heel wat reacties uit op sociale media, maar heel wat mensen steunen vooral de animatoren. Toch besloot Awimbalieje om pas woensdag vanaf 12.30 uur de speelpleinwerking opnieuw aan te vatten.

Schepen van Jeugd Sofie Renders (CD&V) laat weten dat het wel degelijk om een onschuldige vergissing ging. “Door de impact van de gebeurtenis op de animatoren hebben ze beslist om in de voormiddag gesloten te blijven”, zegt ze.

Ook vorige maand kreeg Awimbalieje het al hard te verduren toen een ouder was beginnen schelden tegen een van de animatoren nadat een document voor de verzekering niet meteen in orde kwam. Toen riepen de animatoren van Awimbalieje op om meer respect te tonen tegenover hen.