Een bewaker van de vrouwengevangenis Ter Peel in Evertsoord in Nederlands-Limburg is op staande voet ontslagen nadat hij heimelijk de cel van een gedetineerde is binnengegaan om seks met haar te hebben. De werknemer kreeg de zak nadat de ongewenste vrijpartij uitkwam. De vrouwelijke gevangene zou als seksverslaafd bekend staan en daarmee een kwetsbaar persoon zijn – en dus een makkelijk slachtoffer.