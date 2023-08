Pelt/Lommel/Peer

Donderdagochtend rond 6.15 uur heeft zich een grote stroompanne voorgedaan in de ruime omgeving van Pelt. “De oorzaak was een storing in een transformatiestation in Overpelt”, luidt het bij Fluvius. De stroomonderbreking duurde een kwartier en was ook merkbaar in onder andere delen van Lommel en Peer.