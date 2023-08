Schandaal op de tweede hoogste berg ter wereld: Pakistaan valt en sterft omdat niemand hem wil helpen

Slechts één man ontfermde zich over Mohammad Hassan (in geel-zwarte kledij) — © X

Samen met een 200-tal andere klimmers was de Pakistaan Mohammad Hassan (27) bezig aan de zware beklimming van de K2, toen hij op 27 juli als gevolg van een lawine enkele meters verticaal naar beneden viel. Op zo’n 400 meter van de top kwam Hassan ondersteboven en met ontblote benen te hangen aan een touw dat hij eerder met zijn collega’s had aangebracht.

Hassan zou nog in leven zijn geweest na de val, maar in plaats van hem te helpen spanden zijn collega’s een nieuw touw zodat zij konden blijven doorklimmen. Dat zegt cameraman Philip Flämig die de beklimming vastlegde met een drone. Op de beelden is te zien hoe nadien nog ongeveer 50 klimmers langs hem heen klommen zonder de man hulp aan te bieden. Pas 45 minuten na de val zou hij recht zijn getrokken. In tussentijd had slechts één iemand aandacht besteed aan de onfortuinlijke Pakistan. De onbekende hulpverlener zou hem hebben gemasseerd om hem bij bewustzijn te houden, maar van een georganiseerde reddingsactie was geen sprake.

Records boven mensenleven

Hassan overleed uiteindelijk ter plaatse. Flämig kan niet begrijpen dat niemand de man probeerde te helpen. Volgens hem lagen de prioriteiten van de andere klimmers helemaal verkeerd: “Het was een zeer verhitte, competitieve race richting de top.” Hij wordt bijgetreden door bergbeklimmer Wilhelm Steindl, die ook meedeed aan de beklimming maar door de gevaarlijke omstandigheden vroeger was teruggekeerd naar het basecamp. “Wat daar is gebeurd, is schandalig”, zegt Steindl. “Een levend persoon wordt achtergelaten zodat records kunnen worden behaald. Er waren maar 3 à 4 personen nodig geweest om hem te redden. Als ik het had gezien, zou ik naar boven zijn geklommen om de arme man te helpen.”

Even na het dodelijk ongeval slaagde de Noorse Kristin Harila er effectief in een wereldrecordtijd te behalen: ze beklom de 8611 hoogtemeters in 92 dagen tijd. Ter gelegenheid van dat record vond er achteraf nog een feest plaats in het basiskamp, ​​zegt Steindl. “Ik ben niet gegaan, ik walgde ervan. Daarboven was juist iemand gestorven...”