Erik Van Looy zichtbaar emotioneel in ‘Zomeravonden’: “Ik heb spijt van de relaties die gestopt zijn”

Erik Van Looy heeft zich van zijn meest kwetsbare kant getoond aan de eettafel bij Wim Lybaert, in de aflevering van ‘Zomeravonden’ die woensdagavond werd uitgezonden op VRT 1. “Als ik de klok kon terugdraaien, zou ik misschien niet meer bekend willen zijn”, vertelt hij in een open gesprek met de West-Vlaamse tuinier en programmamaker.

Erik Van Looy is een gevierd tv-programma- en filmmaker, maar achter de op televisie immer goedlachse verschijning schuilt kennelijk een melancholische en bij momenten zwaarmoedige persoonlijkheid. Dat leerden we maandagavond bij het zien van het programma ‘Zomeravonden’.

“Ik ben vaak melancholisch tussen 5 en 8 uur ’s avonds”, vertelt hij aan Lybaert. “Dan overvallen mij nostalgische gevoelens.” Op zo’n momenten heeft Van Looy heimwee naar de tijd dat hij kind was, vertelt hij. “Die opperste staat van geluk van in de kindertijd, die kom je later niet meer tegen”, zegt hij met enige tristesse in de ogen. “Ook het vergankelijke speelt natuurlijk mee”, zegt Van Looy die intussen 61 jaar is.

“Sommige dingen komen niet meer terug en dat vind ik soms jammer”, aldus de presentator van De Slimste Mens. In één adem, maar zichtbaar geëmotioneerd, zegt hij spijt te hebben van “relaties die gestopt zijn”. Hij lijkt daarvoor op zijn minst ten dele de schuld bij zichzelf te zoeken. “Dat komt ook door mijn rusteloosheid.”

‘Zomeravonden’, van maandag tot donderdag om 20.50u op VRT1.