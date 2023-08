Dit staat er vandaag op het programma op het WK wielrennen: zitten er mooie ereplaatsen in voor onze meisjes in het tijdrijden?

Julie De Wilde en Febe Joris hopen op een mooie uitslag in de beloftecategorie. — © BELGA

Het baanwielrennen zit erop, de focus gaat weer naar de weg. Luca Vierstrate en (11u39’45”) en Xaydee Van Sinaey (12u11) hopen bij de juniores op een ereplaats in het tijdrijden. Julie De Wilde (om 15u17) en Febe Jooris (15u34’30”) rijden vanmiddag tussen de grote dames hun tijdrit, maar er wordt een apart klassement opgemaakt voor de beloftencategorie, waar zij onder vallen. In het short race van het moutainbike vanavond om 18u45 geen Mathieu van der Poel aan de start, maar Tom Pidcock en Peter Sagan stonden wel nog op de voorlopige startlijst, net als onze vier Belgen, onder wie Pierre De Froidmont en Jens Schuermans.