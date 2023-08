Cyriel Dessers trapt Rangers in derde CL-voorronde op voorsprong tegen Genk-killer Servette

© SNS Group via Getty Images

Het Schotse Rangers FC heeft woensdagavond in de derde voorronde van de Champions League een voorsprong genomen op het Zwitserse Servette FC, dat in de vorige voorronde Genk uitschakelde. De Schotten wonnen met 2-1 dankzij een doelpunt van ex-Genkenaar Cyriel Dessers, die zijn eerste voor de club maakte. De return in Zwitserland staat volgende week dinsdag (20u30) gepland.