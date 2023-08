Zesjarige jongen die leerkracht (25) neerschoot, probeerde eerder al zijn kleuterjuf te stikken

Een zesjarig Amerikaans jongetje dat in januari van dit jaar zijn schooljuf neerschoot, was fier op zijn daden. Dat blijkt uit nieuw ontzegelde gerechtsdocumenten. “I shot that bitch dead”, pochte hij tegen een andere leerkracht van zijn school. Ook blijkt dat de jongen als kleuter al eens een andere juf had aangevallen.

De amper zesjarige jongen schoot zijn juf Abby Zwerner (25) op 6 januari neer op de Richneck Elementary School in de Amerikaanse staat Virginia. De kogel ging door haar linkerhand, waarmee de lerares het pistool wilde afwenden, en boorde zich in haar borst. Wonderwel overleefde de leerkracht de aanval, maar ze belandde wel wekenlang in het ziekenhuis en onderging meerdere operaties.

De jongen gebruikte een vuurwapen van zijn moeder om zijn juf aan te vallen en deed dat na een ruzie. Zwerner en andere leerkrachten hadden eerder al laten weten dat ze zich zorgen maakten over de zesjarige die “erg moeilijk” was.

© AP

Extreme problemen

Uit gerechtelijke documenten blijkt nu ook dat de jongen wel fier was op zijn daden. Toen leesjuf Amy Kovac de jongen na de schietpartij vasthield in afwachting van de politie, bekende hij aan haar dat hij haar had neergeschoten. “I shot that bitch dead”, zei hij tegen haar. “Ik heb die teef doodgeschoten.” Ook voegde hij eraan toe dat hij het pistool de avond voordien van zijn moeder had gekregen.

In maart raakte al bekend dat de jongen, die volgens de advocaat van zijn moeder met “extreme emotionele problemen” kampt, niet zal vervolgd worden voor de schietpartij. De aanklager van de staat Virginia vond het “problematisch” om zo’n jong kind terecht te laten staan. Wel volgt het kind therapie. Zijn moeder, de 25-jarige Deja Taylor, is beschuldigd van kinderverwaarlozing en het roekeloos achterlaten van een vuurwapen. Volgens haar advocaat begrijpt ze niet hoe haar zoon aan het wapen is geraakt.

Stikkende kleuterjuf

Uit de documenten blijkt dat dezelfde leerling op de kleuterschool al ernstig over de schreef ging. Een inmiddels gepensioneerde kleuterjuf vertelde namelijk aan de politie dat de jongen “me zo begon te stikken dat ik niet meer kon ademen”.

Juf Zwerner heeft in april een rechtszaak aangespannen tegen de basisschool, waar ze intussen niet meer werkt. Ze meent dat de school veel meer had moeten doen om de situatie te vermijden en eist 40 miljoen dollar (36,45 miljoen euro) schadevergoeding.