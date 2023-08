Dan toch geen Juventus voor Romelu Lukaku? Ruil tussen Rode Duivel en Dusan Vlahovic staat op de helling

Romelu Lukaku traint nog altijd met de B-kern van Chelsea. Er zit nog geen doorbraak in zijn overgang naar Juventus. Integendeel. Chelsea stuurde het bericht de wereld in dat een ruil tussen Juventus-spits Vlahovic en Lukaku niet meer op tafel ligt.

De Engelse club ziet Lukaku nog altijd het liefst naar Saoedi-Arabië vertrekken om een stevig deel van de 113 miljoen euro transfersom die het in 2020 betaalde te recupereren. Chelsea twijfelt nu vooral aan de 23-jarige Dusan Vlahovic. De Londense club zou ook nog een flinke bedrag bovenop het vertrek van Lukaku moeten betalen.

Inussen blijft de beroering over een eventuele overstap van Lukaku groot. Juventus-fans organiseerden al een vorm van protest terwijl de frustratie bij Inter Milaan over de handel en wandel van onze 30-jarige landgenoot groot blijft. Voorzitter Massimo Moratti haalde (nog maar eens) uit naar onze landgenoot. “Terugkijkend naar alles wat hij gezegd en beloofd heeft terwijl hij onderhandelde met anderen, daar hou ik niet van, idem voor onze fans”, aldus de Italiaan bij Notizie.com. “Ik ben diep teleurgesteld door zijn gedrag. Het is beter wat we zo iemand niet bij Inter hebben rondlopen. Zo gedraag je je niet.”

Javier Zanetti. — © AFP

Ook Javier Zanetti, de huidige grote man bij de Nerazzurri, deed er een schepje bovenop. “Na alles wat Inter voor hem heeft gedaan, hadden we een ander soort gedrag verwacht”, aldus de Argentijn bij La Gazzetta dello Sport. “Als professional en als man. Hij heeft het recht om te gaan en staan waar hij wil, zoals God het wil, maar hij moest zijn beslissing gewoon op tijd laten weten aan ons. Niemand is groter dan de club en bij het samenstellen van een team moet je altijd nadenken over wie je in een kleedkamer zet. Lukaku heeft ons verraden.”