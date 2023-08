“Frisse start van de dag, nadien lopen temperaturen op tot zomerse 25 graden”

Donderdagochtend starten we dus fris. In de loop van de voormiddag warmt het snel op richting 20 graden en meer.

Op meerdere plaatsen in Limburg wordt in het tweede deel van de namiddag de kaap van 25°C bereikt waardoor we nog eens van een zomers warme dag mogen spreken. Doordat er slechts een zwak briesje uit het oosten waait zal het ook warm aanvoelen.

Het blijft heel de dag droog met veel ruimte voor de zon. Slechts af en toe drijven er wat dunne hoge sluierwolken voorbij. De UV-waarde piekt rond 14 uur naar niveau 7, opgelet dus voor zonnebrand!

Na 21 uur zakt de temperatuur beneden 20°C. In de nacht naar vrijdag wordt het op de meeste plaatsen echter niet koeler dan een graad of 15.

