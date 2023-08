De Poolse tegenstand werd vooraf nog als stevig aangekondigd maar halfweg had AA Gent alweer vier doelpunten gescoord. Na de pauze namen de Buffalo’s wat gas terug en konden de bezoekers af en toe wat dreigen maar de Gentse zege kwam niet meer in gedrang. Orban zette de kers op de Gentse taart. De return in Szczecin lijkt zo ook meteen herleid tot een formaliteit.