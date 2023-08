En of ze klaar is voor de wegrit! Lotte Kopecky pakt derde medaille op WK wielrennen: felbevochten brons op het omnium

Lotte Kopecky heeft op haar derde baandiscipline tijdens het WK wielrennen in Glasgow brons gepakt, na twee gouden medailles eerder. Bijna werd het zilver, maar de Poolse Daria Pikulik kwam er in de eindsprint nog tussen rijden. Het zilver ging uiteindelijk naar Deense Amalie Dideriksen, de Amerikaanse Jennifer Valente verlengde haar wereldtitel. De komende dagen staan voor Kopecky in het teken van herstel om zondag in de wegrit een gooi te doen naar een derde wereldtitel. En of ze er klaar voor is!

Liefst vier disciplines in amper drie uur: het omnium in Glasgow was een stevige beproeving voor de dames. Lotte Kopecky reed een tegenvallende temporace die haar kansen op goud fnuikten, maar ze heerste in de afvalling en finishte met een sterke puntenkoers, waarin ze naar het einde toe kwam bovendrijven. Dat laat het beste verhopen voor de wegrit zondag. De conditie en het kopje zitten goed bij onze beste Belgische renster.

Kopecky startte met een zesde plaats op de scratch nadat ze wat ingesloten zat in de eindsprint.

In de temporace van 30 ronden vallen elke ronde punten te verdienen, maar Kopecky reed een passieve race. Op zes ronden van het einde schoof onze landgenote dan toch naar voor, maar dat mocht niet baten. Kopecky verzeilde voor de eindsprint opnieuw in het middenpak en scoorde geen enkel punt. Een tegenvallende negentiende plaats in de temporace was het resultaat, Kopecky zakte in de tussenstand van het omnium terug naar de twaalfde stek.

Kopecky startte daardoor met het mes op de keel aan het derde onderdeel, de afvalling, waarin ze wereldkampioen is geworden in Glasgow. En onze landgenote zette dat onderdeel weergaloos naar haar hand: in het slot reed ze van alles en iedereen weg waardoor de laatste ronde een ererondje werd. Dankzij die 40 punten klom Kopecky van plaats twaalf naar zes, op 38 punten van leidster Valente.

© EPA-EFE

In de puntenkoers startte Lotte Kopecky afwachtend, maar nog voor de finale pakte ze uit met een verschroeiende aanval die haar samen met de Britse Archibald en de Deense Didriksen een bonusronde opleverde. Kopecky sprokkelde ook nog wat punten en schoof op naar de derde plaats. Op 12 ronden van het einde zette Kopecky nog eens aan, maar dat sprookje ging niet door. In de slotfase leek Kopecky haar achtervolgster Archibald te zullen schaduwen om het brons veilig te stellen, maar ze had nog een cartouche zitten voor de eindsprint. Ei zo na pakte Kopceky zelfs zilver, maar de Poolse Daria Pikulik -die daar eigenlijk niets meer bij te winnen had- gooide zich nog voor Kopecky. Brons dus, na een felbevochten omnium.

Uitslag (top 5)

1. Jennifer Valente (VS): 145 punten

2. Amalie Dideriksen (Den): 136

3. Lotte Kopecky (Belg): 133

4. Katie Archibald (GBr): 127

5. Valentine Fortin (Fra): 117