Sterke Fabio Van den Bossche grijpt opnieuw brons in puntenkoers op WK: “Dit maakt val in omnium goed”

Fabio Van den Bossche heeft op het WK in Glasgow opnieuw brons veroverd in de puntenkoers. Met 94 punten moest de 22-jarige renner van Alpecin-Deceuninck alleen de 32-jarige Nieuw-Zeelander Aaron Gate (123) en de Spanjaard Albert Torres (107) voor laten gaan.

Het is de derde bronzen WK-medaille voor Van den Bossche. Vorig jaar werd hij in Saint-Quentin-en-Yvelines ook derde in de puntenkoers en samen met Lindsay De Vylder derde in de ploegkoers.

Van Den Bossche had het brons niet gestolen. Het was onze landgenoot die de puntenkoers deed losbarsten. Met nog 128 rondjes te gaan probeerde Van Den Bossche een rondje te pakken, maar hij liet zich terug inlopen. Tien rondjes verder probeerde onze landgenoot het opnieuw, er schoven een pak renners mee waardoor elf renners een ronde pakten en de twintig punten die eraan vasthingen.

Daarop ontspon zich een vreemd tafereel: de Italiaan Michele Scartezzini kreeg nog eens een rondje quasi cadeau en kwam zo aan de leiding. Maar uiteraard bleef dat niet zonder gevolg: er kwam reactie uit het peloton met onder meer Van Den Bossche.

© BELGA

Eerst de sterke Australiër Aaron Gate, gevolgd door een trosje renners onder wie Van Den Bossche, pakten ook hun tweede ronde.

Fabio Van Den Bossche reed een sterk slot en pakte daarin een knappe bronze medaille met 95 punten. De wereldtitel ging naar de ongenaakbare Nieuw-Zeelander Aaron Gate (123 punten) voor de Spanjaard Albert Torres (107 punten).

Van den Bossche: “Deze bronzen medaille maakt val in omnium goed”

“Ik ben zeker tevreden met deze bronzen medaille”, zei Fabio Van Den Bossche na de puntenkoers. “Aaron Gate en Albert Torres waren sowieso te sterk. Ik voelde vooraf veel druk na die gemiste kans in het omnium (Van Den Bossche werd zevende, red.), waarin ik ten val kwam. Het was vooral druk die ik mezelf oplegde. Ik had in het omnium de benen om top vijf te rijden en als het meezat misschien zelfs podium, maar die val verpeste het.”

“Ik heb het geluk gehad dat er twee dagen tussen zaten Ik heb een goede behandeling gehad en gisteren wat spanning op de benen gezet. Toen ik mijn snelste rondetijden reed, wist ik dat het goed zat met de benen, maar het moet dan nog altijd in zijn plooi vallen.”

“Dat ik de wedstrijd hebt geopend? Mijn sterkte is om de wedstrijd hard te maken en af en toe te prikken. Ik ben blij met dit resultaat.”