Acht jaar durende werken aan viaduct van Vilvoorde gaan van start: wat zullen de gevolgen zijn op de weg?

Het viaduct van Vilvoorde ging in 1978 open en zou honderd jaar moeten meegaan. Het grote aantal voertuigen dat er dagelijks passeert – intussen zo’n 150.000 à 180.000 – maakt echter dat het bouwwerk “dringend aan renovatie toe” is, aldus De Werkvennootschap, de organisatie die het project met een waarde van zo’n 500 miljoen euro in goede banen moet leiden.

Tussen nu en 2031 vernieuwt De Werkvennootschap het asfalt, de stalen draagconstructie waar de betonplaat op rust, de asbesthoudende verf op de stalen draagconstructie, de vangrails en de verlichting. Ook komt er een nieuwe betonplaat onder het asfalt te liggen. Dat zou in principe veel sneller kunnen, maar dan moet het viaduct volledig afgesloten worden, met nefaste gevolgen voor het verkeer en de economie.

Vijf fasen

De bedoeling is dat er zo veel mogelijk verkeer kan blijven rijden over het viaduct, en dus gebeurt de renovatie in vijf fasen. De eerste fase, die tot eind 2025 zal duren, is inmiddels gestart, maar zal pas vanaf woensdag 16 augustus hinder veroorzaken. In deze eerste fase moet het verkeer op de binnenring, richting Zaventem, over drie versmalde rijstroken. Vanaf februari volgend jaar zal er ’s nachts en in het weekend soms zelfs maar één rijstrook open zijn voor het verkeer. De maximumsnelheid op de binnenring daalt van 90 km/u naar 50 km/u. Op de buitenring, richting Gent, verandert er in de eerste fase nog niets.

Vanaf het voorjaar in 2026 (fase 2) moet het verkeer een jaar lang over drie versmalde rijstroken. Richting Gent blijven ’s nachts en in het weekend maar twee rijstroken open. De zwaarste verkeershinder (fase 3 en 4) is te verwachten vanaf het voorjaar van 2027 tot het voorjaar van 2031. Dan zullen in de twee richtingen samen slechts vijf rijstroken open zijn, afwisselend twee of drie per richting. In de vijfde en laatste fase wordt geen verkeershinder meer verwacht.

Zware dobber

Wie geregeld op de Brusselse ring rijdt, weet dat wegenwerken zelfs niet nodig zijn om in een file te belanden. De komende jaren beloven dus een zware dobber te worden voor de pendelende automobilist. Wie uit de richting van Antwerpen komt en in de richting van Gent moet, krijgt alvast het advies niet de E19 maar de A12 te nemen. Verkeer tussen oost en west neemt op momenten van grote hinder beter het zuidelijke deel van de ring rond Brussel.