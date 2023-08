Wout van Aert en Remco Evenepoel op zoek naar eerste Belgische wereldtitel tijdrijden bij de profs: “Welk parcours is er niet voor ons?”

Nooit eerder stonden de sterren gunstiger voor een eerste Belgische wereldtitel tijdrijden bij de profs. Met Remco Evenepoel en Wout van Aert dragen de twee topfavorieten vrijdag een Belgisch truitje. Of lopen we daarmee iets te chauvinistisch van stapel? Vijf vragen voor twee favorieten.

Ben je al hersteld van de wegrit en hoe heb je dat aangepakt?

Remco Evenepoel: “Ik had zondag al een ronde om los te rijden (lacht). Ik heb nadien twee dagen in het herstel geïnvesteerd en kon vandaag (woensdag, red) al een lange training afwerken. ”

Wout van Aert: “Ondertussen wel. Ik heb de voorbije dagen niet te veel getraind en veel gerust. Het viel eigenlijk mee. Zondag was ik heel moe maar ik was verrast dat ik maandag niet echt helemaal kapot was. Voor het overige heb ik wat kunnen genieten van het Schots zomerweer, in het gezelschap van mijn familie dan nog. Met een pasgeboren zoon is het leuk om hen rond mij te hebben. Anders zouden het vier lange dagen geweest zijn.”

Hoe vreemd is het om de WK-tijdrit af te werken na de wegrit?

Evenepoel: “Ik vind het precies leuk. Maar je moet de wegrit goed doorkomen. Je mag bijvoorbeeld niet op je gezicht gaan, anders heb je een probleem. Ik heb het altijd wat moeilijk met een wegrit na de tijdrit. Dan heb ik het in het begin altijd wat lastiger. Mijn hoofd zat dit jaar ook meer bij de tijdrit dan bij de wegrit. Het parcours van zondag was meer voor de diesels maar als uittredend kampioen kon ik het niet maken om er niet bij te zijn.”

Remco Evenepoel. — © Photo News

Van Aert: “Het enige wat raar is, is dat we gestart zijn met de hoofddiscipline. Maandag zijn de ploegmaats vertrokken en werd het plots toch een pak rustiger. Maar die volgorde maakt niet zo veel uit, ook omdat we het wisten en er dus op ingesteld zijn.”

Wat vind je van het parcours?

Evenepoel: “Het is alvast een mooi parcours, eentje dat me zeer zeker moet liggen, veel meer dan dat van vorig jaar. Ik hou van die lange rechte stukken.”

Van Aert: “Er hadden meer bochten in gemogen omdat ik tempoversnellingen makkelijker verteer. Maar het is wel een supermooi parcours in tegenstelling tot de mixed relay, waar het parcours niet gemaakt was om met een tijdritfiets te rijden. Het is een echt tijdritparcours, met lange rechte stukken. Of het een parcours voor mij is? Welk parcours is er niet voor mij.”

Van Aert. — © Photo News

Waar moet jij het verschil maken?

Evenepoel: “Het is een lange chrono. Ik heb nog maar één tijdrit gedaan die langer was. Dus ik zal geduldig moeten vertrekken want de finale is lastig. De laatste twintig kilometers, dat gaat toch voortdurend op en af. Het is ook iets technischer dan bij de beloften. In het eerste deel speelt de aerodynamica een grote rol: een paar bochten en dan lange stukken met inspanningen van vijf tot tien minuten. Daar kan ik mij zo klein mogelijk maken. Maar het belangrijkste deel ligt toch na het keerpunt. Afgelopen zondag zagen we een Vliegende Hollander, hopelijk zien we vrijdag een Vliegende Belg.”

Van Aert: “Laten we zeggen dat de laatste kilometer mij het meest aanspreekt. Die aankomst aan het kasteel ligt me wel. Het gebeurt zelden dat we op kasseitjes finishen. Toch is het slechts één van de achtenveertig kilometers. Je gaat er niet alles goedmaken maar als het op seconden aankomt, dan kan het wel doorslaggevend zijn.”

Wie zijn je grootste concurrenten?

Evenepoel: “Wout! Als ik zag hoe hij zondag bezig was, dan is het duidelijk dat hij in topvorm verkeert. Dus is hij voor mij de grote favoriet. Het zou wel mooi geweest zijn om het op te kunnen nemen tegen Roglic en Vingegaard. Ik sta hier wel niet aan de start om indruk te maken op mijn Vuelta-concurrenten. Ik wil gewoon ooit alle truien gewonnen hebben en deze trui ontbreekt nog. Het zou voor iemand van 63 kilo mooi zijn om wereldkampioen tijdrijden te worden.”

Van Aert: “Dat is moeilijk te zeggen. Remco behoort zeer zeker tot de kandidaten, Ganna en Küng zullen ook zeker goed zijn. Küng was zondag vijfde, dat zegt voldoende. En ik verwacht nog enkele anderen. Of ik vrijdag mijn seizoen moet goedmaken? Over die vraag heb ik nog niet nagedacht (grijnst).”