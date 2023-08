Douaniers merken pas waarom passagier zich zo nerveus gedraagt wanneer ze hem vragen om zijn broekzakken leeg te maken

Douaniers van de haven in de Chinese stad Futian konden vorige week vrijdag hun ogen niet geloven toen ze een passagier tegenhielden. De man had zich eerder verdacht gedragen en de douaniers hadden een vermoeden dat hij iets in zijn koffer verborg. Daar zat echter niets in. Maar toen ze hem vroegen om zijn broekzakken leeg te maken, kwam de waarheid aan het licht.