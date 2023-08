Oeps: chauffeur verliest geit als hij met zijn veewagen onder laaghangende elektriciteitsdraad rijdt

Een Russische chauffeur beleefde onlangs een eng moment toen hij zijn geiten naar het Tsjarodinski District in Dagestan bracht voor verkoop. Een van de geiten was onderweg met zijn hoorns aan een te laag hangende elektriciteitsdraad blijven hangen. De chauffeur had gelukkig snel genoeg door dat hij moest stoppen om het dier uit de nood te helpen.