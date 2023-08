StuBru-presentatrice Michèle Cuvelier maakte “behoorlijk gruwelijke” relatiebreuk mee: “Een dolk in m’n hart en in m’n rug”

StuBru-presentatrice Michèle Cuvelier (31) beleeft deze festivalzomer anders dan normaal, vertelt ze in Humo. Een jaar geleden ging ze door een relatiebreuk die “behoorlijk gruwelijk” was. Sommige festivals brengen daarom minder mooie herinneringen met zich mee voor de StuBru-presentatrice. Maar een jaar later is de conclusie wel helder, aldus Cuvelier: “Ik heb een lief verloren, maar mezelf gewonnen.”

Cuvelier was zes jaar samen met haar partner, toen er vorige zomer een eind kwam aan de relatie. De twee waren lang collega’s bij Studio Brussel. “Een vriend vatte het zo samen: ‘Je hebt relatiebreuken, je hebt lelijke relatiebreuken, en dan heb je die van Michèle’”, zegt de presentatrice over de moeilijke periode. “Het was behoorlijk gruwelijk.”

Cuvelier vertelt dat alles zich afspeelde tijdens de festivalzomer van vorig jaar, waardoor ze deze zomer al enkele ‘one year marks’ beleefde. “Die doen me toch meer dan ik had verwacht. Straks is het weer Pukkelpop: daar kreeg ik het nekschot.” Vandaag ziet ze de winst die ze haalde uit het verlies - “ik heb een lief verloren, maar mezelf gewonnen” - ook al was het einde erg bruut. “Maar ik houd mezelf voor dat mensen die brute dingen doen simpelweg verblind zijn door grote emoties, en zelf niet doorhebben dat ze met een hakbijl in de weer zijn.”

Ze vertelt hoe ze zich trots rechthield op het werk, waar haar ex-partner ook lang had rondgelopen. Haar woede liet ze thuis of ging ze uitschreeuwen in haar auto. “Er was veel lelijkheid geweest, er zat een dolk in m’n hart en eentje in m’n rug, maar niemand zou me erop kunnen betrappen dat ik die naar de studio meenam”, zegt ze. Al was deelnemen aan De Allerslimste Mens ter Wereld, één maand na de breuk, toen geen goeie keuze. “Ik deed Pingu na om tien seconden te winnen, maar geloof me: je wilt Pingu niet nadoen om tien seconden te winnen als op dat moment je hart verbrijzeld is.”