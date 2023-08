Grote onduidelijkheid na dodelijke explosie in ‘vuurwerkfabriek’: Rusland ontkent Oekraïense droneaanval

Bij een explosie op het terrein van een fabriek voor optische en elektronische componenten in de Russische stad Sergiev Posad, op zo’n 50 km ten noordoosten van Moskou, is al zeker één persoon om het leven gekomen. Er zouden ook 60 gewonden gevallen zijn en nog acht anderen zijn vermist. Dat melden de lokale autoriteiten.

Hulpdiensten zeiden dat de explosie plaatsvond in een magazijn met pyrotechnische apparatuur, meldde het staatspersbureau TASS. Andrei Vorobyov, gouverneur van de regio Moskou, zei dat het pand was gehuurd door een particuliere firma en dat er een strafrechtelijk onderzoek was ingesteld naar mogelijke schendingen van de veiligheidsprocedures. Hij zei dat 38 flatgebouwen in de omgeving beschadigd waren, samen met twee scholen, een sportcomplex en een winkel.

TASS citeerde hulpdiensten die enkele berichten verwierpen dat de ontploffing veroorzaakt zou kunnen zijn door een droneaanval, waarvan er de afgelopen weken en maanden veel hebben plaatsgevonden in Moskou en omgeving, door Rusland toegeschreven aan Oekraïne.

Op sociale media geplaatste beelden, waarvan de locatie en datum door persagentschap Reuters werden geverifieerd, toonden een enorme rookkolom die boven de stad opsteeg.

(Lees verder onder de foto)

© bigkurs.ru via REUTERS

De Zagorsk Optical and Mechanical Plant produceert optische apparatuur voor industriële en gezondheidstoepassingen en voor de Russische veiligheidsdiensten. Denk bijvoorbeeld aan nachtzichtapparatuur. TASS meldde dat er een grote reddingsoperatie aan de gang was waarbij meer dan 150 mensen betrokken waren. Het Ministerie van Noodsituaties meldde dat het zijn belangrijkste eenheden, “Tsentrospas” en “Leader”, naar de plek van de ontploffing had gestuurd.

© AFP

© AP

(sgg)