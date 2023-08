Deelneemsters Miss Universe dienen klacht in: ze moesten zich uitkleden voor “fysieke controle” terwijl mannen toekeken

De organisatoren zouden de vrouwen twee dagen voor de finale op 3 augustus hebben verteld dat ze littekens, cellulitis of tatoeages op hun lichaam moesten onderzoeken. De vrouwen zeggen dat ze voorhand niet ingelicht waren over zulke controlesessies.

Volgens de deelneemsters ging het incident door in een soort balzaal en waren ze daar niet alleen. Er zouden meer dan twintig mensen aanwezig geweest zijn, waaronder mannen. Op die dag was er normaal gezien geen event gepland in het kader van de missverkiezing. Ze moesten poseren en er werden foto’s genomen. Die foto’s en video’s werden ingediend bij de politie als bewijs.

“Ik heb het gevoel dat mijn rechten zijn geschonden. Het heeft me mentaal beïnvloed. Ik heb moeite met slapen”, zei een van de deelnemers dinsdag anoniem tegen de media.

Een van de vrouwen beschreef dat ze werd gevraagd ongepast te poseren, onder meer door haar benen te openen. “Ik had het gevoel dat er naar me werd gekeken. Ik was erg in de war en het was ongemakkelijk”, zei ze in een interview op de Indonesische televisiezender Kompas TV.

Enkele deelneemsters stapten naar de politie en dienden een klacht in tegen de organisatie. “Op dit moment zijn er 30 slachtoffers, maar slechts zeven van hen hebben juridische bijstand ingeschakeld. Dit aantal zal naar verwachting stijgen”, vertelde advocate Mellisa Anggraeni aan verslaggevers op het hoofdkantoor van de politie in Jakarta.

De slachtoffers zijn ook van plan om de bevoegde minister op de hoogte te brengen van het incident.

Miss Universe bestaat sinds 1952 en is populair in Zuidoost-Azië. Vooral in Indonesië, de Filipijnen en Thailand, waar de winnaars beroemdheden en social media-influencers worden. De Nederlands-Indonesische Fabienne Nicole Groeneveld werd dit jaar gekroond tot winnaar in Jakarta. Er ontstond achteraf enige ophef, omdat ze korter zou zijn dan is toegestaan volgens de reglementen. De organisatie besloot vervolgens om de verplichte minimale lengte te schrappen.

