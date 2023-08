Bizarre beelden uit Tielt: metersdiep zinkgat ontstaat plots op drukke weg

Op de Deinsesteenweg in Tielt is woensdagavond plots een metersdiep zinkgat ontstaan. De oorzaak is nog onduidelijk. Wel werden er enige tijd geleden nog werken aan de riolering uitgevoerd.

Op de Deinsesteenweg, in het verlengde van de Ringlaan, deed zich woensdagavond wel een heel bizar voorval voor. Ter hoogte van de Zuiderring ontstond plots een metersdiep zinkgat. Dat gebeurde gelukkig net nadat enkele auto’s voorbijgereden waren. Ander verkeer komend van Deinze kon gelukkig nog op tijd stoppen. (Lees verder onder de foto)

Gelukkig passeerden er net geen auto’s op de plek van het zinkgat. — © Bert Feys

De brandweer van Tielt kwam onmiddellijk ter plaatse om de omgeving van het zinkgat af te sluiten. De Watergroep, het Agentschap Wegen en Verkeer en Fluvius werden meteen op de hoogte gebracht. Het verkeer kan momenteel nog over één rijstrook rijden.

Burgemeester Luc Van Nieuwenhuyze (CD&V)kwam poolshoogte nemen. “Deze namiddag al kwam het wegdek omhoog. Uiteindelijk is omstreeks 18 uur een grote put ontstaan”, zegt hij. “De put is ongeveer vier meter diep en zes meter breed. Zeer verwonderlijk. Gelukkig is er niemand in de verzakking beland.”

Ook voor de burgemeester is de oorzaak van het zinkgat nog onduidelijk, maar hij vermoedt dat het iets te maken heeft met de riolering omdat er zich vlakbij een riooldeksel bevindt.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal nu signalisatie aanbrengen om het verkeer veilig te laten verlopen en zal het wegdek herstellen.

© Bert Feys